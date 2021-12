Pássaros silvestres mantidos em cativeiro são resgatados em Conquista

Quatro aves silvestres foram resgatadas na tarde desta quinta-feira, 27, no km 830 da BR 116, no trecho de Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador). As aves estavam sendo transportadas dentro de uma gaiola no interior de um ônibus.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os pássaros estavam espécies conhecidas como azulão, coleira e papa-capim. Um homem identificado como proprietário dos animais informou aos policiais que receberia uma quantia em dinheiro para transportar as aves, que eram mantidas em cativeiro sem autorização de um órgão competente, para a cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Os pássaros foram encaminhados para o órgão ambiental local para tratamento e soltura. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do homem.

adblock ativo