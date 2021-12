Pássaros ameaçados de extinção são apreendidos em Geolândia

Cerca de 30 pássaros silvestres foram apreendidos na manhã deste domingo, 7, na Feira Livre do município de Geolândia (a cerca de 149 km de Salvador). De acordo com a 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cruz das Almas), os animais estavam sendo comercializados no local. Os criminosos fugiram ao perceber a presença da polícia. Ninguém foi preso.

Conforme a polícia, durante a apreensão, dez pássaros pretos, sete cardeais, nove canários da terra, três tico-tico, três papacapim, dentre outros, foram resgatados. Todos, de acordo com a polícia, estão ameaçados de extinção. Os pássaros foram soltos em área preservada.

Geolandia, conhecida como área de captura de pássaros, já abrigou a segunda maior feira de animais silvestres da Bahia, perde apenas para Santo Estevão.

