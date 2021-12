Passagem de ônibus em Itabuna tem aumento de R$ 0,50

Os usuários do transporte público do município de Itabuna, no sul da Bahia, estão pagando mais caro. Está em vigor desde o último domingo, 1º, o novo valor da tarifa de ônibus, que passou de R% 3,20 para R$ 3,70.

De acordo com a Procuradoria-Geral do Município, vários estudos foram levados em conta para o reajuste entrar em vigor. O aumento da passagem no transporte coletivo estava previsto desde 30 de janeiro, quando a prefeitura divulgou a decisão no Diário Oficial do Município.

A publicação foi no mesmo dia em que uma greve de ônibus foi encerrada na cidade. Na época, mais de 300 funcionários deixaram de operar 46 veículos da Viação Padre Miguel.

