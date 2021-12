Passagem de ciclone subtropical pode causar ventos de 33 km/h na Bahia

A passagem de um possível ciclone subtropical sobre o alto-mar das regiões Sul e Sudeste do país poderá provocar ventos de direção noroeste a sudoeste, com intensidade de até 33 km/h (60 nós) na Bahia, ao sul de Caravelas, entre as manhãs dos dias 30 de junho e 1° de julho.

Segundo a Marinha do Brasil, o fenômeno também deve atingir a faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo e do Espírito Santo, que deve receber ondas de até quatro metros de altura.

A Marinha pede aos navegantes que consultem essas informações antes de irem ao mar e divulguem às comunidades de pesca e esporte e recreio.

