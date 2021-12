Passageiros enfrentam fila de mais de 2 horas para embarcar no ferry

Com a aproximação da festa de Ano Novo, o movimento no ferry aumentou e os passageiros enfrentam fila no Terminal de São Joaquim na manhã desta quarta-feira, 28. De acordo com a Internacional Travessias, que administra o sistema, o tempo de espera para quem embarca de carro ultrapassa 2 horas.

Quando o aposentado Antônio Gomes chegou no ferry a fila estava chegando na Calçada. Depois de 2 horas de espera, ele ainda não tinha embarcado para fazer a travessia.

Segundo a Internacional Travessias, a situação dos pedestres é mais tranquila, mas Niranilza Silva está insatisfeita. "Acho um absurdo porque qualquer feriado é isso aí", disse ela, depois de mais de 40 minutos na fila.

Cinco dos sete ferries disponíveis estão em operação nesta manhã.

