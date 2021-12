Passageiros do ferryboat reclamam de aglomeração em terminal de Bom Despacho

Uma aglomeração foi registrada por passageiros do ferryboat na manhã desta segunda-feira, 29, no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, para quem aguardava o transporte marítimo com destino a Salvador.

Em contato com o Portal A TARDE, o chef de cozinha José Machado, 31 anos, usuário do serviço, informou que a empresa Internacional Travessias, concessionária responsável pelo transporte, abriu os portões para o embarque em Bom Despacho às 7h. Entretanto, por por causa do número limitado de embarcações à disposição da população, a venda dos bilhetes para o horário de 8h foi suspensa às 7h20, gerando aglomeração de passageiros no local.

De acordo com a Internacional Travessias, concessionária que administra o sistema, todas as determinações da agência reguladora e governo do Estado no combate à disseminação do novo coronavírus vêm sendo seguidas. Ainda segundo a empresa, os funcionários têm orientado os passageiros a manterem uma distância mínima, seja no momento da compra do bilhete, na espera para o embarque, desembarque ou ao longo da travessia.

Confira o texto na íntegra

"A empresa tem seguido todas as determinações da agência reguladora e governo do Estado no combate à disseminação do novo coronavírus. Os funcionários têm orientado as pessoas a manterem uma distância mínima, seja no momento da compra do bilhete, na espera para o embarque, desembarque ou ao longo da travessia. Ocorre que neste momento, a conscientização dos usuários também é imprescindível. Em todas as instalações dos terminais e embarcações existe espaço suficiente para todos os usuários se acomodarem - principalmente após a redução da capacidade da lotação dos barcos em 50%, justamente para evitar aglomeração. Para reforçar a importância de manter o distanciamento social, temos utilizado nosso sistema de som e cartazes em locais estratégicos. Informamos ainda que diariamente todos os ferries em operação, terminais e salões de embarque são higienizados com material asséptico. Temos instalados suportes de álcool em gel nas embarcações e salões de embarque dos terminais São Joaquim e Bom Despacho. Vale ressaltar, que o serviço está à disposição dos usuários que precisam do modal para chegarem aos seus postos de trabalho ou para situações de emergência".

