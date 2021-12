Passageiros do ferryboat enfrentam filas para embarque

O fluxo de passageiros é intenso no sistema ferryboat e na travessia Salvador-Mar Grande, na manhã desta segunda-feira, 8. De acordo com informações da aministradora do ferry, quatro embarcações operam de hora em hora.

Os pedestres demoram 1h30 para conseguir embarcar no Terminal de São Joaquim, em Salvador. Já quem for viajar de carro não enfrenta fila e o embarque é imediato, conforme a nota.

No Terminal de Bom Despacho, em Vera Cruz, os passageiros não encontram dificuldade no embarque. Quem pretende fazer a travessia Salvador-Mar Grande vai encontrar intensidade no terminal de Vera Cruz. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo de passageiros é intenso por conta do retorno dos usuários que passaram o fim de semana na ilha.

Oito embarcações operam, com saídas a cada 15min no sentido Mar Grande para a capital, e a cada 30min no sentido inverso. O último horário saindo de Salvador será às 19h30. De Mar Grande para a capital, a última saída do dia será às 18h30.

