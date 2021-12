Passageiros de ônibus de turismo são assaltados na rodovia BR-324

Passageiros que estavam em um ônibus de turismo, que fazia a linha Salvador x Feira de Santana (distante a 113 km de da capital baiana), foram assaltados na manhã desta sexta-feira, 21, na rodovia BR- 324.

Segundo o site Acorda Cidade, cerca de 20 pessoas foram saqueadas por dois suspeitos que também estavam no veículo. Os criminosos foram violentos e chegaram a agredir as vítimas durante o assalto. Em seguida, a dupla fugiu com os pertences roubados.

As vítimas registraram queixa no Complexo Policial Investigador Bandeira, no conjunto Jomafa, em Feira de Santana. Até o fim da tarde, nenhum suspeito havia sido preso.

Uma das vítimas foi agredida no rosto (Foto: Aldo Matos | Acorda Cidade)

