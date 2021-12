Passageiro surta, ataca motorista de ônibus e causa acidente com morte na BR-116

Uma idosa morreu e outras seis pessoas sofreram ferimentos graves na noite desta quarta-feira, 6, após um ônibus da empresa Itacimirim tombar no km 771 da BR-116, no município de Planalto (a 470 km de Salvador). O coletivo partiu do município de Canindé e seguia em direção a São Paulo.

Segundo informações do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Poções, um passageiro teve um surto e atacou o motorista do ônibus, que perdeu a direção do veículo.

A idosa, que não teve o nome revelado, morreu no local do acidente. Os seis feridos foram socorridos por ambulâncias da ViaBahia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Outras três pessoas sofreram ferimentos leves e foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Poções.

