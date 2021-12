Passageiro reage a assalto e mata assaltante de ônibus na BA-099

Três homens tentaram assaltar um ônibus na noite desta quarta-feira, 17, mas a investida criminosa foi frustrada por um passageiro. Isso porque um homem, ainda não identificado, disparou contra os suspeitos, baleando dois deles. Um morreu no local. Já o terceiro comparsa conseguiu fugir.

Segundo informações da 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vilas de Abrantes, Elias dos Santos Machado, 22 anos, não resistiu aos ferimentos. Os outros dois bandidos conseguiram descer do coletivo. O criminoso ferido, Luís Eduardo Assis Souza, deu entrada no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, mas a polícia não soube informar como ele foi levado para a unidade. Também não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a polícia, o trio entrou no veículo, que fazia a linha Arembepe x Mussurunga, na região de Arembepe, mas o assalto só foi anunciado em Catu de Abrantes, nas proximidades do posto de gasolina Shell, no km 8 da BA-099 (Estrada de Coco), sentido Salvador.

Até as 10h50 desta quinta-feira, 17, nenhum dos passageiros, nem o cobrador o motorista do ônibus, compareceram na unidade policial para registrar o Boletim de Ocorrência (BO). O autor dos disparos ainda não foi identificado até a publicação desta matéria. O caso é investigado pela Polícia Civil.

