Passageiro preso com R$ 700 mil em mala na Bahia é liberado

O passageiro identificado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como dono de uma mala que continha R$ 700 mil, apreendida no último domingo, 24, no bagageiro de um ônibus interestadual, foi liberado após prestar depoimento na delegacia de Vitória da Conquista (a 520 km de Salvador).

Segundo a PF, Flávio Almeida, 47 – abordado durante uma blitz de rotina no km 830 da BR-116 –, foi liberado porque o simples porte de dinheiro não configura atividade criminosa. No entanto, para reaver o montante, ele deverá provar à Justiça que o recurso é lícito.

O suspeito disse, em depoimento ao delegado plantonista da PF, que o dinheiro é fruto da venda de uma licença para trabalhar como taxista na cidade de Guarulhos (SP). Ele estava em um ônibus que havia saído de São Paulo no último sábado, 23, com destino a Natal (RN).

No momento da abordagem, Flávio informou aos prepostos da PRF que a mala continha R$ 350 mil. No entanto, após conferirem o dinheiro, os policiais verificaram que, na verdade, a mala guardava o dobro do valor informado.

Divergências

Questionado sobre a divergência dos valores, Flávio alegou que errou ao revelar a quantia por estar nervoso com a abordagem.

Todo o recurso, que estava escondido dentro de uma caixa de papelão no interior da mala, foi depositado ontem pela polícia em uma conta da Caixa Econômica Federal (CEF), onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.

Caso não consiga explicar para a Justiça como obteve a quantia, ele será denunciado por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Aos agentes da PRF Flávio Almeida informou que trabalha como taxista em Recife (PE).

Ainda durante o depoimento, o suspeito falou que, antes de seguir para São Paulo, teria participado de um evento em Brasília. Da capital federal, teria viajado para São Paulo, onde disse que pegou os R$ 700 mil que levava de ônibus para a capital pernambucana.

Drogas

Na madrugada de ontem, durante outra abordagem de rotina, na BR-116, em Vitória da Conquista, o Grupo de Patrulhamento Tático da PRF apreendeu 14 quilos de cocaína que estavam em uma mala no bagageiro de um ônibus que fazia a linha São Bernardo do Campo (SP) para Fortaleza (CE).

A droga estava na bagagem de uma mulher de 31 anos que foi encaminhada para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista e está à disposição da Justiça.

Ela revelou aos policiais que iria desembarcar em Salvador, onde faria a entrega dos 14 pacotes com o entorpecente em troca de R$ 1 mil. A mulher, cuja identidade não foi revelada, vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

adblock ativo