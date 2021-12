Passageiro morre dentro de avião no aeroporto de Porto Seguro

Um passageiro morreu dentro de uma aeronave que partiu do aeroporto de Porto Seguro, no Sul da Bahia, com destino a Congonhas, em São Paulo. O caso aconteceu neste domingo, 4, durante um voo da empresa Azul.

O homem embarcou no voo AD5322 e passou mal logo em seguida. Ele recebeu os primeiros socorros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

A companhia lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando assistência aos familiares dos passageiros.

O corpo do homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro, onde será periciado.

adblock ativo