Passageiro é preso em Barreiras com drogas escondidas na bagagem

Um jovem de 18 anos, foi preso na noite deste domingo, 3, na BR-242, em Barreiras, transportando cerca de 6 kg de maconha escondidos na bagagem. O suspeito estava no ônibus interestadual que fazia a linha Brasília (DF) x Esparantina (PI).

O flagrante foi realizado por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas imediações do Km 800. Durante a abordagem, os policiais notaram que ele aparentava nervosismo e contradições nos questionamentos.

Ao iniciarem o procedimento de revista nos pertences do suspeito, as equipes localizaram os materiais ilícitos. Segundo a PRF, as drogas foram recebidas pelo passageiro em Sobradinho (DF) e seriam levadas para o estado de Piauí.

