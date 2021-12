Passageiro é preso com R$ 70 mil em notas falsas em Vitória da Conquista

Um passageiro que viajava em um ônibus interestadual foi preso em flagrante, neste sábado, 3, na BR-116, trecho de Vitória da Conquista, com R$ 70 mil em notas falsas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz alegou que estava transportando a quantia de Araraquara, no interior de São Paulo, para Salvador. Ele ainda afirmou que iria receber R$ 1,5 mil pelo serviço.

Ainda segundo a PRF, a abordagem ocorreu no KM-830, da rodovia Santos Dumont, onde os policiais fiscalizaram o coletivo que fazia a linha Ribeirão Preto X Salvador. O suspeito foi encaminhado para a Polícia Federal e, posteriormente, transferido para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde deve responder pelo crime de falsificação de moeda.

