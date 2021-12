Passageiro é preso com drogas escondidas dentro de bolsa na BR-116

Cerca de 5 kg de cocaína foram apreendidos com um passageiro de 41 anos, nesta terça-feira, 21, dentro de um ônibus de turismo na BR-116, no trecho de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que fazia a linha São Paulo x Caruaru (PE), foi parado para abordagem no KM 836 da rodovia. Durante inspeção, os agentes encontraram as drogas dentro de bolsas, camufladas por peças de roupas e outros objetos.

Ainda conforme o órgão, durante consulta ao sistema de dados, foi constatado que o passageiro já responde por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a delegacia de Vitória da Conquista.

