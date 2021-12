Passageiro e dois suspeitos são mortos em assalto a ônibus na BR-116

Um passageiro foi morto durante um assalto a um ônibus na BR-116 neste domingo, 23. Galdino de Souza Galiza, 54 anos, seguia para Serrinha para visitar o pai, que está doente, de acordo com informações passadas por Renata Gomes, sobrinha da vítima, ao Portal A TARDE nesta segunda, 24.

Galdino trabalhava em Salvador e decidiu ir para o interior por conta do estado de saúde do pai. Segundo ela, o tio não deveria estar no ônibus que foi assaltado. "Ele ligou pedindo para deixar o portão aberto porque ia dormir na casa do irmão e disse que ia pegar o carro de 21h20, mas o ônibus saiu mais cedo e ele perdeu. Então, teve que pegar o de 23h", conta.

Segundo Renata, os familiares perceberam a ausência de Galdino ao acordar de manhã e notar que ele ainda não tinha chegado na casa. Eles buscaram informações na rodoviária de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), onde souberam do tiroteio.

"Disseram que o ônibus foi assaltado, mas que nenhum passageiro tinha morrido, apenas os assaltantes. Então, começamos a procurar ele nos hospitais até que uma foto dos mortos foi divulgada e a família reconheceu o corpo de Galdino", explica.

Renata disse ainda que o erro (do passageiro ser confundido como bandido) revoltou a família: "É revoltante saber que ele trabalhou a vida toda e ser identificado como assaltante. Ele não era assaltante, foi uma vítima de um assalto, que estava viajando para ver a família".

Crime

Galdino foi baleado após um outro passageiro reagir ao assalto. Houve um tiroteio dentro do veículo e ele acabou sendo atingido. Outros dois homens foram mortos: Mesac Silva Souza Cardoso, 24 anos, e Júnior César Pereira dos Santos, 31 anos. Segundo o site Acorda Cidade, eles foram identificados como os assaltantes.

Outro passageiro Nadson Oliveira Lima foi baleado no peito e o cobrador Ítallo Simôa Rodrigues, 24 anos, foi atingido nas nádegas. Eles estão internados no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O estado de saúde deles não foi informado.

adblock ativo