Passageiro de ônibus é preso transportando 6 kg maconha na Bahia

Um homem, que não teve a sua identidade revelada, foi detido ao ser encontrado transportando mais de seis quilos de maconha em um ônibus de transporte interestadual que fazia o roteiro de São Paulo (SP) para o município de Quixadá (CE). O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira, 28, na BR-116, trecho do município baiano de Jequié (distante 364 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização rodoviária, os PRFs abordaram um ônibus de transporte interestadual de passageiros e encontraram no interior de uma das bagagens, seis quilos de substância análoga a maconha e 100g de uma substância conhecida como skank (droga cultivada em laboratório).

O passageiro, identificado como proprietário do ilícito, informou que adquiriu a droga na cidade de Araxá em Minas Gerais, e pretendia revendê-la no estado do Ceará.

O suspeito foi detido e encaminhado junto com o entorpecente para a delegacia de polícia judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.

