Uma carga de 100 kg de maconha foi apreendida na noite desta quinta-feira, 25, em um ônibus de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. O caso foi registrado por volta das 23h, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 830 da BR-116.

Segundo informações da PRF, o coletivo seguia de São Paulo para a cidade de Caruaru, em Pernambuco, com 83 tabletes de maconha, que estavam acomodados em duas malas e uma sacola, no compartimento externo de bagagens do veículo.

Um passageiro de 32 anos, identificado pelos agentes como o responsável pela droga, foi preso em flagrante. Com ele foram encontrados 11 pinos vazios e frascos utilizados para o comércio de cocaína.

O homem, que mora em São Paulo, informou à PRF que recebeu o entorpecente na capital paulista e pretendia levar para Caruaru, onde seria pago pelo transporte. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Vitória da Conquista e vai responder por tráfico de drogas, com pena de até 15 anos de prisão.

Somente este ano, foram apreendidos mais de 1.300 kg de drogas no trecho sob responsabilidade da PRF em Vitória da Conquista.

Da Redação | Foto: Divulgação | PRF Passageiro de ônibus é preso com 100 kg de maconha em Conquista

