Partiu Estágio: Mais de mil estudantes receberão R$ 450 por mês

A partir desta quinta, 28, os 1.064 estudantes universitários que foram selecionados pelo programa Partiu Estágio poderão começar a desempenhar suas atividades. Em cerimônia realizada, nesta quarta-feira, 27, na Fonte Nova, com a presença do governador Rui Costas, eles assinaram os termos de compromisso e tiveram suas contratações oficializadas.

O programa é uma iniciativa do governo do estado para contratação de estagiários universitários. Os estudantes selecionados irão atuar em mais de 60 órgãos estaduais e receber uma bolsa de R$ 450, mais auxílio transporte. Implementado em 2017, o projeto já conseguiu beneficiar 11.096 estudantes em todo o estado.

Para o secretário estadual da Administração, Edelvino Góes, a inovação desse projeto está na centralização e uniformização da contratação de estagiários no serviço público estadual.

“Antes, cada órgão estadual tinha sua própria regra para contratação. Com o programa, uniformizamos a contratação de estagiários. Hoje todos os órgão têm a mesma regra. Todos eles têm estudantes alocados para suas vagas de estágio a partir do Partiu Estágio”, explica.

Na cerimônia, o governador Rui Costa contou que a ideia do projeto surgiu quando um levantamento revelou que o perfil socioeconômico da maioria dos estagiários dos órgãos estaduais era de classe média alta e escolas particulares. Na tentativa de reverter esse quadro, o programa prioriza os alunos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que tenham estudado todo o ensino médio em escola da rede pública ou com bolsa integral na rede privada.

“Evidente que aqueles que estudaram em escola pública e que são filhos de pessoas de baixa renda tem muito mais dificuldade de estágio e de acessar o mercado de trabalho. Se os órgão são públicos, temos que priorizar quem veio de escolas da rede pública”, .

O governador também comemorou o fato de 80% dos selecionados terem se declarados pretos ou pardos e 65% serem mulheres. “Isso me alegra muito, porque que fizemos uma programa de apoio à mobilidade social e que possibilita a correção de uma distorção no mercado de trabalho”.

Cristiana Menezes é uma das estudantes mulheres selecionadas. Faltando apenas um semestre para se formar em administração, ela conseguiu seu primeiro estágio através do programa e não nega que foi um alívio. A jovem será a nova estagiária da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e já promete dar o seu melhor em busca de uma possível contratação ao se formar. “O sonho de todo estudante não é só entrar na faculdade, mas é também conseguir um estágio”.

Foram vagas em mais de 40 municípios do estado e mais de 100 cursos, desde as área de exatas até a de artes. Hiago Ruan, por exemplo, cursa dança e foi selecionado para uma vaga de estágio na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Ele auxiliará os professores nas aulas e atividades da escola. Assim como Cristiana, esse é seu primeiro estágio.

“A área artística é extremamente escassa em oportunidades de trabalho. Essa vaga vai ser extremamente importante para conhecer outros espaços de atuação da minha profissão. E também para sobreviver. É uma relação financeira que me garante”, confessa o estudante.

Nesse edital, foram mais de 20.392 estudantes inscritos e 2.626 convocados - que vão compor o banco de estagiários para próximas chamadas. As inscrições foram realizadas pela internet e poderiam participar tanto alunos do ensino superior público quanto do privado, desde que tenha cumprido 50% da carga horária do curso. O contrato tem duração de um ano e não há possibilidade de prorrogação.

* Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo