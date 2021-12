Partiu Estágio convoca 2,5 mil estudantes nesta quarta

Serão disponibilizadas nesta quarta-feira, 17, duas novas convocações para o Programa Partiu Estágio, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração (Saeb). A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa durante a transmissão do "#PapoCorreria" nesta terça-feira, 16.

Serão contemplados, ao todo, 2.544 estudantes universitários, que devem se apresentar em até 10 dias úteis, prazo que encerra em 2 de julho. Destes selecionados, 1.129 se inscreveram para o primeiro edital do programa, lançado em janeiro deste ano. Já os 1.415, participaram do segundo edital, criado em março para reforço escolar na rede estadual de ensino, que possui inscrições abertas até 25 de abril.

Os convocados receberão a informação no e-mail que foi cadastrado no sistema de inscrição do programa. As convocações podem ser consultadas no site institucional da Saeb.

A vaga do estágio é garantida apenas com a entrega de toda documentação exigida, dentro do prazo de 10 dias úteis, com previsto nos dois editais. A lista dos documentos pode ser consultada em edital, disponível no site do programa e também na página da Saeb. A lista também será encaminhada aos selecionados pelo e-mail de convocação. Quem não se apresentar, ou não entregar toda a documentação no período estipulado, perderá a vaga.

