Partiu Estágio abre inscrições para 2.838 vagas

As inscrições do novo edital do Programa Partiu Estágio foram abertas nesta quarta-feira, 4. Serão ofertadas 2.838 vagas, que vão ser distribuídas nos 61 órgãos estaduais e entidades da administração pública em Salvador e em 40 municípios do interior baiano. Os interessados podem se inscrever no site do programa até 4 de outubro.

De acordo com o Governo do Estado, este edital possui como novidade a participação de estudantes de graduações ministradas nas modalidades presencial e EAD. O critério é de que os cursos sejam ofertados por instituições de ensino superior estaduais, federais e privadas com sede ou pólo na Bahia.

Os interessados devem acessar o site, criar uma conta, informando CPF, nome, data de nascimento e e-mail válido. Após o cadastro, o sistema irá enviar automaticamente para o e-mail cadastrado os dados para acesso ao sistema de inscrição. Caso o candidato já tenha realizado cadastro para editais anteriores, não é necessário fazer o procedimento novamente, apenas deve acessar o e-mail e senha. Caso haja dúvidas, é necessário enviar e-mail para partiu. estagio@saeb.ba.gov.br.

Esta inscrição assegura a inclusão do estudante no Banco de Jovens para Estágio, que tem validade de seis meses, desde que o universitário cumpra os pré-requisitos do programa. Os candidatos devem ter mais de 16 anos, residir na Bahia, estarem regulamente matriculados em graduação superior presencial ou EAD com polo de ensino na Bahia e terem concluído ao menos 50% do curso. As listas de convocados serão elaboradas a partir deste banco.

Assim como na edição anterior, o programa terá reserva de 10% das vagas ofertadas para portadores de deficiência física, como previsto pela Lei 11.788/2008. Sobre o quantitativo de vagas não reservadas, terão prioridade estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), seguidos dos que estudaram todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Não podem se inscrever universitários beneficiados pelo Projeto Estadual de Auxílio Permanência.

adblock ativo