Parte dos instrumentos de Caetano é recuperado no sul do estado

Parte dos instrumentos do cantor e compositor Caetano Veloso foi recuperado na madrugada deste sábado, 20, na cidade de Ibirapitanga (distante a 350 km de Salvador), no sul do estado. Os materiais haviam sido roubados no último domingo, 14, no município de Marau (a 221 km da capital).

Foram encontrados pela Polícia Militar- (PM-BA) o veículo e o reboque que eram utilizados para o transporte do material, quatro movielights, um piano Fender, duas malas de produção, um case pelican, um hack de airne, quatro violões e itens de cenários dos shows.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), os materiais foram achados em um imóvel situado na localidade conhecida como Revés. Com a chegada da polícia, houve troca de tiros entre PMs e os suspeitos, que conseguiram fugir.

Ainda conforme o órgão, de acordo com o motorista que conduzia o veículo no momento do roubo, na relação de instrumentos encontrados pela polícia, faltam de três a quatro itens.

A ação foi realizada por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Cacaueira) e da 61ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ubaitaba).

