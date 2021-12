Parte do Polo é evacuado após vazamento de formol

Três unidades do Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram evacuadas na manhã desta sexta-feira, 11. Os funcionários foram retirados dos postos de trabalho após um vazamento na Companhia Petroquímica do Nordeste (Copenor), empresa instalada no Complexo Básico do Polo.

De acordo com o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), foi detectado o vazamento de formol na Copenor por volta de 7 horas. Equipes de operação e segurança da empresa conseguiram controlar a situação por volta das 8h20 e os funcionários voltaram a trabalhar.

Além dos empregados da Copenor, trabalhadores da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) e de uma unidade da Braskem (TE1 - poliotileno), que ficam próximas a Copenor, também foram evacuadas, mas já retornaram ao trabalho.

Entupimento

O gerente industrial da Copenor, Walmor Barreto, explicou que o vazamento ocorreu após um entupimento em um equipamento que produzia formol. A substância, utilizada em escovas progressivas, é comercializada pela Copenor.

De acordo com Walmor Barreto, o vazamento foi logo detectado e estancado. "Esse produto tem o cheiro muito forte, então mesmo uma pequena quantidade já é possível sentir o cheiro (o que ajudou a detectar o vazamento no início). Procuramos estancar logo o vazamento e tocar o alarme de emergência para evacuação", explicou o gerente da Copenor.

Segundo ele, a quantidade (que não foi especificada) que vazou foi pequena e não causa riscos ambientais e de saúde aos trabalhadores. "Quando inspira é um pouco irritante, o cheiro incomoda, mas não tem consequência. Se tivesse (problema) não poderia usar na escova progressiva", argumentou.



Após o incidente, a planta da Copenor, em Camaçari, retomou o trabalho ainda nesta manhã, inclusive, o equipamento onde houve o vazamento voltou a operar normalmente.

