Parte do anel de acesso de Feira será interditado para obras

A concessionária Viabahia vai interditar as alças de acesso do Anel de Contorno Sul de Feira de Santana, distante 109 km de Salvador, por 15 dias a partir das 13h desta terça-feira, 23. As duas alças de acesso ligam a BR-324 à BR-116 Sul, na entrada da cidade.

Segundo a empresa os usuários serão direcionados para uma via alternativa até a conclusão total dos serviços. No local serão instaladas placas de sinalização e viaturas da Viabahia estarão a postos para garantir a fluidez e segurança dos usuários.

As obras fazem parte da duplicação do Anel de Contorno Sul de Feira de Santana e servirão para ampliar a capacidade de circulação de veículos.

