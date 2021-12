Parte de telhado fica destruído após carro se chocar com restaurante

Uma parte do telhado e da fachada lateral, do restaurante Skina de Carnes, ficou destruído após um carro se chocar com estabelecimento na madrugada desta sexta-feira, 6, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Os escombros caíram na calçada e bloqueram a passagem dos pedestres. A frente e o interior do estabelecimento não sofreram danos.

Apesar do telhado danificado, o restaurante que fica na rua São Domingo, funciona esta manhã. Partes do para-choque do carro ficaram no local, segundo informações do site Acorda Cidade.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente nem do motorista do veículos. A polícia investiga o caso.

