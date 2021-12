Parte de Teixeira de Freitas fica sem energia após suspeito colidir carro em poste

Um carro atingiu um poste na madrugada deste domingo, 7, e deixou a cidade de Teixeira de Freitas (a 801 km de Salvador), no extremo sul da Bahia, parcialmente sem energia. O motorista fugiu após o acidente.

De acordo com o blog Teixeira News, um homem fazia manobras arriscadas com uma caminhonete, que havia sido roubada de uma distribuidora de gás, quando se chocou com um poste no bairro Urbis II.

A polícia analisará imagens de circuitos de filmagens para tentar identificar o motorista.

