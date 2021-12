Parte de Itinga tem toque de recolher após morte de três homens

Um toque de recolher foi imposto em parte do bairro de Itinga nesta quarta-feira, 15, por conta da morte de três homens na noite de terça, 14. O comércio está fechado na região do Parque São Paulo, onde o crime aconteceu, e os moradores confirmam a determinação do toque de recolher.

Também há pouca movimentação de moradores nas ruas da região. Policiais militares estão no local e abordaram alguns homens.

A ação acontece apenas na localidade do Parque São Paulo, já que o comércio funciona normalmente no resto do bairro, onde também há circulação de ônibus.

Tráfico

Rodrigo Santiago dos Santos, 19 anos, e outros três homens foram mortos a tiros por volta das 21h30. De acordo com a polícia, o crime estaria relacionado ao tráfico de drogas.

Há informações de que os mortos faziam parte da facção Bonde do Maluco (BDM). Moradores de Itinga ouvidos pela reportagem de A TARDE confirmam o envolvimento do trio com a criminalidade.

adblock ativo