Parte de camarote desaba durante festejo junino em Porto Seguro

Parte da estrutura do camarote Manito desabou na madrugada deste domingo, 25, durante uma festa junina em Porto Seguro, no Sul da Bahia. De acordo com informações do site "Na Mídia News", o fato aconteceu por volta das 3h.

Ainda segundo a publicação, o que motivou o desabamento foram as chuvas e os ventos fortes que atingiam a região. Após o incidente, os foliões foram retirados do espaço privado e o local foi interditado.

De acordo com a equipe de bombeiros, que acompanhava o evento, o camarote tinha passado por vistorias antes do início da festa e tinha licença para funcionar. Ninguém ficou ferido.

Parte da estrutura do camarote Manito desabou em Porto Seguro (Foto: Reprodução | Namídia News)

