Parte da renda de festa em Morro será destinada a creches comunitárias

O fechamento de um acordo fará com que a festa 'Terceira Praia', que ocorre em Morro de São Paulo, nos dias 15 e 16 de novembro, doe a renda arrecadada com as cortesias solitárias para as creches comunitárias atendidas pelo programa Mais Infância, desenvolvido pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA).

"A parceria é por querer fazer o bem, ajudar o próximo e também pela seriedade que vemos no trabalho das Voluntárias Sociais. Serão três eventos, com cerca de 4 mil pessoas em cada um", explica o produtor da Terceira Praia, Bruno Mello, em nota divulga pela secretaria de comunicação social do governo.

O evento irá contar com grande nomes da música brasileira, como Wesley Safadão e Saulo, que se apresentam no dia 15 (sexta-feira), e a banda Saia Rodada e Rafa & Pipo que sobem ao palco no sábado, 16. DH8 e André e Mauro, Dayane Felix e Alexandre Schinitman são outras atrações da festa.

Para a primeira-dama e presidente das VSBA, Aline Peixoto, "essa parceria é um sinal de que a sociedade baiana, os artistas e os empresários estão empenhados em ajudar aqueles que mais precisam. Agradeço à produção da festa Terceira Praia pela confiança. Nossas crianças precisam desse apoio".

