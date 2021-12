Parte da BR-324 continua interditada devido a chuva

Desde as 7h da manhã desta quinta-feira, 10, uma faixa e meia da BR-324 está interditada por conta da forte chuva que atinge Salvador e Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o alagamento acontece na altura de Porto Seco Pirajá no sentido Feira de Santana - Salvador e gera um engarrafamento de 5 km.

Para diminuir o transtorno, a Concessionária Via Bahia, que gerencia a BR-324, inverteu uma das faixas no sentido Salvador-Feira e orienta os motoristas a buscarem um caminho alternativo, acessando a rodovia CIA - Aeroporto a partir do km 607 da BR.

Ainda de acordo com a PRF, no sentido Salvador - Feira de Santana o motorista não enfrenta problemas, apenas chama atenção do condutor para a pista molhada.

