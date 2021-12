Parque Shopping Bahia será inaugurado em março de 2020

O Parque Shopping Bahia, localizado na Avenida Santos Dumont (Estrada do Coco), será inaugurado em 3 de março de 2020, como um dos maiores centros comerciais do estado. O empreendimento já tem todas as lojas âncora e megalojas comercializadas.

Com as obras das áreas comuns 100% concluídas, o próximo passo será iniciar as obras internas. O shopping faz parte de um complexo comercial com 260 mil m² de área total e 84 mil m² de área bruta locável (ABL) já construída. O local terá um power center com operações consideradas ineditas no Estado, e terrenos destinados a construção de hotel, day hospital e universidade, bem como o Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF), já entregue à prefeitura municipal.

O Parque Shopping Bahia deverá gerar aproximadamente 3.500 empregos diretos, quando estiver em funcionamento.

adblock ativo