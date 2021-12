Parque Shopping abre as portas para obras de lojistas

No dia 03 de março de 2020, o Parque Shopping Bahia abrirá as portas para o público como um dos maiores centros comerciais do estado. Sucesso de vendas, o empreendimento já tem todas as lojas âncoras e megalojas comercializadas. Com as obras das áreas comuns 100% concluídas, o centro de compras e lazer recebeu lojistas e imprensa num evento que marca o início das obras internas das lojas.

Entre âncoras e megalojas que integram o mix de 204 lojas estão: Lojas Americanas, Pão de Açúcar, Casas Bahia, Magazine Luiza, Camicado, Polo Wear, Studio Z, Nagem, Bel Salvador, Centauro, Le Biscuit, Preçolândia, Kalunga, Renner, C&A, Lar Shopping, e Riachuelo.

A diversidade também está presente nas operações de alimentação do Parque, com a presença do Burger King, Sal e Brasa, Bob’s, Yan Ping, Spoleto, Raízes, Subway, Meu Chapa, Porteño, Empadinha da Vovó, Mr. Fit, Cacau Show, Gelaguela, Açai Concept e Shiro, entre muitas outras opções.

O lazer do espaço está garantido com o Magic Games, que vai inaugurar o maior parque de diversões indoor do Brasil no centro comercial. Além deste, a rede Cinépolis estará presente com salas de cinema de auto padrão, proporcionando o entretenimento por meio da sétima arte. As operações com foco em saúde e bem-estar também já foram confirmadas pela Clivale, SmartFit, Linus Pauling, Fiolaser, Espaço Laser, Mundo Verde e a Track & Field.

Esporte

Disseminando um novo conceito de shopping, o Paris Saint German Academy e Anderson Águia estarão juntos em estrutura com mais de 8 mil m² que promete ser uma grande atração para meninos e meninas que amantes de esportes. A PSG Academy será a única da Bahia e uma das 16 unidades no Brasil, onde os alunos terão a oportunidade de aprender com o multi campeão Anderson Águia, que vai gerir os treinamentos e aulas de futevôlei. Além das crianças, a PSG Academy ainda terá um espaço de coworking para pais e mães de alunos que quiserem trabalhar enquanto os filhos fazem aulas.

Estrutura

Localizado na Av. Santos Dumont (Estrada do Coco), o shopping faz parte de um complexo comercial com 260 mil m² de área total e 84 mil m² de área bruta locável já construída e que ainda terá terrenos destinados a construção de hotel, day hospital e universidade, como o Centro Administrativo de Lauro de Freitas, já entregue à Prefeitura Municipal.

Quando estiver em funcionamento, o Parque Shopping Bahia vai gerar aproximadamente 3.500 empregos diretos, dinamizando a economia local, criando emprego e renda para a região.

