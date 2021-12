Parque de Sauipe ganha título da Unesco

O Parque de Sauipe passou a ser considerado pela Unesco como Posto Avançado de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Mantido com recursos das empresas Braskem, Cofic e Cetrel, o parque é conhecido por desenvolver programas ambientais na Bahia e pelos 66 hectares de mata atlântica conservada.

O título foi concedido pelo Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Também receberam a honraria, a Reserva Sapiranga e a Sede do Instituto Baleia Jubarte, outras instituições que atuam na preservação ambiental no Estado.

Segundo o diretor do Instituto Fábrica de Florestas, Álvaro Oyama, que coordena o Parque de Sauipe, a distinção foi concedida pela prática de educação ambiental que o parque desenvolve. "O Parque de Sauipe é um exemplo de conservação da fauna e da flora brasileira. Temos o primeiro Museu de História Natural da Bahia que desenvolve um dos maiores programas ambientais do Estado", disse.

Projetos - Álvaro Oyama falou, ainda, sobre projetos que serão implantados no Parque de Sauipe. "No começo do segundo semestre, vamos promover o projeto Estação Ambiental, com um viveiro com cerca de 100 mil espécies nativas. Iremos promover palestras e projetos de pesquisa relacionados com as atividades do viveiro ecológico e da estação meteorológica", disse.

O projeto Estação Ambiental beneficiará mil estudantes das escolas públicas dos municípios de Camaçari, Dias D´Ávila e Mata de São João e será construído com materiais de origem plástica, reciclados e reaproveitáveis.

Outro projeto que o parque realiza é o Fábrica de Florestas. Criado em 2008, promove o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental da região ao longo do Litoral Norte e do Anel Florestal de Camaçari, por meio de plantio de mudas.

No ano passado, o Fábrica de Florestas plantou mais de 40 mil mudas em Camaçari, Simões Filho e Dias D´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, além de promover palestras, cursos de combate a incêndios florestais e seminários de restauração ecológica de áreas degradadas.

Localização - O Parque de Sauipe fica no município de Mata de São João, na área de proteção ambiental do Litoral Norte. Coberto por vegetação típica da mata atlântica, conta com mais de 60 mil aves de 250 espécies, além de quatro lagoas, nascentes, dois vales e riachos.

A área exibe, ainda, um exuberante cenário natural, onde o visitante tem mais de quatro trilhas internas disponíveis, com estrutura para diversos tipos de eventos. Também é disponibilizado um espaço para a exibição de vídeos e filmes e local para exposição.

Em cinco anos, o parque já recebeu mais de 50 mil estudantes, sendo a maioria da rede pública de ensino, para passeios. Os interessados em conhecer o Parque de Sauipe podem agendar uma visita pelo site www.fabricadefloresta.org.br.

adblock ativo