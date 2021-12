Parentes e fãs aguardam transferência da banda New Hit

Familiares e fãs dos integrantes da banda New Hit, que são suspeitos de estuprar duas adolescentes no município de Ruy Barbosa (379 km de Salvador), estão nesta quarta-feira, 29, em frente a delegacia da cidade. A expectativa é que os nove músicos sejam transferidos para o Presídio Regional de Feira de Santana (a 108 km de Salvador), mas segundo o delegado Marcelo Cavalcante, responsável pelo caso, a decisão ainda não foi divulgada.

Segundo Cavalcante, os documentos da investigação já foram encaminhados para o Ministério Público do Estado (MP-BA), que pode decidir pelo rexamento da prisão em flagrante, liberdade provisória mediante pagamento de fiança ou decretar a prisão preventiva. Ainda segundo o delegado, caso seja decretada a prisão preventiva, os músicos devem deixar a delegacia o quanto antes, pois a unidade não teria condições de abrigar o grupo durante o inquérito. A delegacia de Ruy Barbosa tem capacidade para 11 presos e já conta com 30 detentos. Apesar da lotação, o delegado garante que o grupo está em uma sela isolada.

Fãs - Em clima de solidariedade, fãs, principalmente adolescentes, gritam na porta da delegacia que os jovens são inocentes. Conselheiros tutelares de Ruy Barbosa também acompanham a movimentação no local. Evanda Soares, uma das conselheiras que acompanhou as duas adolescentes até Feira de Santana, onde elas moram, disse que as meninas estão abaladas com a situação.

De acordo com denúncia, as jovens de 16 anos foram violentadas pelos músicos quando tentaram pegar um autógrafo com eles no ônibus da banda. Elas relatam que foram atraídas para o fundo do veículo, onde foram abusadas. As adolescentes contaram que uma foi estuprada por dez homens e a outra pelo vocalista do grupo, Eduardo Martins, o Dudu.

Dudu e Willian Farias confirmaram, de acordo com o delegado, que fizeram sexo com as jovens, mas alegam que houve consenso.

