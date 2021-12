Parentes de vítimas questionam punição

Série 2/3

Redução da Maioridade Penal - Familiares de vítimas

Se de um lado há adolescentes infratores e especialistas defendendo a não redução da maioridade penal, de outro há familiares de vítimas desses garotos. São pessoas que tiveram suas vidas modificadas repentinamente e que buscam na justiça uma resposta como forma de aliviar a dor da perda.

A empresária Flávia Guedes, 41 anos, é uma dessas pessoas que, da noite para o dia, viu sua estrutura familiar desmoronar.

Cunhada e comadre da professora Anilene dos Santos Farias, de 37 anos - morta por um jovem de 17, durante uma tentativa de roubo -, até hoje, após quase dois meses, ela clama por justiça. Além do rapaz que atirou no rosto da professora, um de 15 e outro de 16 participaram da ação, em 18 de junho, na rua do Paraíso, no bairro da Mouraria.

Segundo Flávia, embora os três adolescentes tenham sido apreendidos e estejam cumprido medidas socioeducativas, a sensação de impunidade persiste, pois, em seu entendimento, quando decidiram roubar e matar Anilene, eles tinham consciência do que faziam.

"Acho que medida socioeducativa para um ato como esse não é suficiente. Eles vão ficar três anos lá [na Case], que eu acho pouco, e depois vão sair com a ficha limpa, como se nada tivesse acontecido", analisa ela.

"Talvez a vida deles não tenha mudado, porque para eles é só mais um crime cometido. Mas para nós que nos tornamos vítimas, não. As nossas vidas mudaram, o que eles fizeram alterou toda a estrutura da família", completa Flávia, afirmando que o adolescente de 15 anos, antes de ser apreendido pela morte de sua cunhada, já havia sido apreendido outras 16 vezes.

Apesar de compreender que existem falhas em alguns segmentos da sociedade e que as mesmas podem ter contribuído para que mais jovens pratiquem atos ilícitos, a empresária acredita que só com leis mais firmes a criminalidade no país diminuirá.

Defensora

"Lembro que ela [Anilene] defendia os adolescentes que praticavam crimes. Ela responsabilizava a sociedade, o governo, a Secretaria de Segurança Pública, por não darem condições melhores às pessoas. Às vezes brigávamos quando eu dizia que eles tinham que pagar pelos seus erros. Ela convivia com a realidade de adolescentes como estes que lhe tiraram a vida. Infelizmente, ela morreu na mão de um deles", lamentou Flávia.

Reflexos da violência

Familiares de adolescentes infratores também tornam-se vítimas das escolhas de seus jovens. Daniela*, uma cuidadora de idosos, de 27 anos, revela que não aguenta mais mudar de residência para fugir de traficantes e policiais que tentam matar seu irmão adotivo, Fábio*, de 15 anos. "Já paguei dívida dele de R$ 800 e R$ 400", declara.

Descrente do jovem, Daniela diz que, apesar de Fábio ter sofrido duas tentativas de homicídio, ela não percebe nele vontade de mudar. "Ele está jurado de morte, mas parece que não tem medo. Diz que se arrependeu, mas é só ter a oportunidade que faz tudo de novo", diz Daniela.

Para ela, jovens como seu irmão não têm ressocialização e, por isso, a redução da maioridade penal não vai diminuir a criminalidade. "Ele disse que, se for aprovada [a redução], vai fazer tudo que puder até os 16 anos", revela a cuidadora.

Escolha

Creuza*, 40 anos, mãe de um adolescente infrator de 16 anos, declarou-se a favor da redução da maioridade penal. Apesar de ter um filho que já praticou atos infracionais, acredita que, se não for dessa forma, a criminalidade não será reduzida.

"Falta de oportunidade não foi. Ele escolheu essa vida. Eu o amo e não quero que nada de ruim aconteça a ele, mas prefiro ouvir que ele está morto, que ouvir que ele matou um pai de família", avalia.

A delegada Claudenice Mayo, titular da Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI), diz ser contrária à redução da maioridade penal. Segundo ela, os sistemas penal, prisional e jurídico do país não são aptos a ressocializar ninguém. Na avaliação da titular da DAI, a redução da maioridade penal não garante a redução da criminalidade. "Se fosse assim, não haveria adultos praticando crimes. Acho que a decisão será inócua", frisa.

*Daniela, Fábio e Creuza são nomes fictícios

