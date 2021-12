Parentes de marceneiro morto contestam a versão policial

"Todo mundo no Calabetão tem medo da polícia. Bandido corre, gente de bem corre. Nunca sabemos em quem eles vão atirar", afirmou, aos prantos, Edjeferson dos Santos Souza, 25 anos, irmão do marceneiro Edicleidison dos Santos Souza, 20, o Leco, morto na tarde desta terça-feira, 3.

O caso ocorreu na Av. Branca, no bairro do Calabetão de Baixo. Em nota, a Polícia Militar informou que Leco foi atingido durante confronto entre marginais e policiais da 48ª CIPM (Sussuarana) e que estava com um revólver calibre 38. Ele morreu no Hospital Roberto Santos.

Contudo, familiares contestam a versão da PM. "Estava trabalhando comigo. Depois, fui para minha casa e ele foi para a dele. Deram um tiro de 12 [escopeta] nas costas do meu irmão", lamentou Edjeferson.

Sem se identificar, a sogra de Leco disse que ele foi atingido quando tentava abrir o portão de casa. "Ele estava montado em um cavalo e correu quando viu os policiais. Pegaram e arrastaram ele pela escada como se fosse um bicho", contou.

Ela disse ainda que o cavalo pertencia a um homem perseguido pela polícia. Após a morte, familiares e amigos fecharam a BR-324, com pneus e galhos de árvore, na altura da Jaqueira do Carneiro.

adblock ativo