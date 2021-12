Paredões de som e drogas são apreendidos durante festa em Valença

Três paredões de som foram apreendidos em Valença (a 255 km de Salvador) durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, com o objetivo de combater a promoção de festas irregulares no município.

A festa com o paredão – carro adaptado com caixas de som – acontecia ao longo da madrugada do último sábado, 12, no bar Cesar Prime, distrito de Cajaíba. Equipes da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local e realizaram abordagens e revistas.

Segundo a polícia, foram apreendidas porções de maconha e crack, jogadas no chão do espaço por alguns participantes da festa. Os carros de som e materiais foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Valença, onde ficaram apreendidos. Os donos dos veículos foram ouvidos e liberados.

Paredões de som foram apreendidos e encaminhadas à Delegacia de Valença

adblock ativo