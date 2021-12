Parceria visa preservar tradição da Festa da Boa Morte

A Festa da Boa Morte, manifestação cultural que começou domingo, 13, e prossegue até quarta-feira, 16, em Cachoeira (a 110 km de Salvador, no Recôncavo), foi alvo nesta terça, 15, da assinatura de termo de cooperação entre o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) e a irmandade responsável pelos festejos para ações de valorização e preservação da tradição.

Pelo convênio, o Ipac realizará ações e seminário de educação patrimonial, nova expografia no memorial da irmandade, publicação de livros e implantação de políticas para a preservação da festa.

“Temos que buscar a salvaguarda do bem cultural, a permanência para as futuras gerações e a autossustentabilidade da irmandade”, disse o diretor-geral do órgão, João Carlos de Oliveira. O decreto estadual 12.227 tornou a festa Patrimônio Imaterial da Bahia.

O diretor ainda destacou que, desde que a festa foi registrada como Bem Imaterial, em 2010, o Ipac já vinha realizando reformas na sede da irmandade, apoiou a criação do memorial e lançou um livro e videodocumentário.

A festa

A Festa da Boa Morte é organizada pela irmandade homônima anualmente, no mês de agosto.

Segundo pesquisas históricas, foi criada no século XIX, em 1820, na capital baiana, tendo depois passado a ser realizada no município de Cachoeira.

Constituída por mulheres negras, a Irmandade da Boa Morte teve papel importante no processo de abolição da escravidão e atuava de forma organizada para compra de alforria e acolhimento do povo negro.

Dentre as autoridades, presentes à solenidade desta terça estavam os secretários estaduais Jorge Portugal (Cultura), Jaques Wagner (Desenvolvimento Econômico), José Alves (Turismo), o diretor do Ipac, João Carlos de Oliveira, e o assessor do órgão André Reis.

