Parceria público-privada recupera rodovia

Os 56 km da Estrada do Café, em Barreiras (a 858 km de Salvador), estão na reta final de recuperação graças a parceria-público privada (PPP).

A iniciativa conta com patrulha mecanizada da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), mão de obra e insumos, como óleo diesel, disponibilizados pelos próprios produtores e pela prefeitura local.

A Estrada do Café, assim conhecida pela quantidade de fazendas produtoras do produto irrigado situadas no entorno, é a terceira rodovia recuperada na região por meio deste tipo de parceria.

Com 1.880.179 hectares plantados com soja, algodão e milho, o cerrado baiano tem a perspectiva de colher, somando as três principais culturas, 6.999.875 toneladas.

Essa produção demanda uma boa estrutura viária para que a atividade possa ser cada vez mais competitiva, segundo o diretor de Relações Institucionais da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Ivanir Maia, um dos articuladores da PPP.

A ação faz parte do Projeto de Conservação dos Recursos Naturais da Lavoura de Algodão e Escoamento da Produção, que, segundo a presidente da Abapa, Isabel da Cunha, vem sendo implementado para ajudar na solução de um dos principais gargalos para o crescimento da produção.

"De forma conjunta, cuidamos da estrada, que, muitas vezes, torna-se o caminho para águas pluviais. E ajudamos os produtores a conservar essa água nas propriedades, para minimizar efeitos nocivos, como erosão, e favorecer a recarga dos lençóis freáticos", enfatizou.

Com uma propriedade situada na margem da rodovia, Celestino Zanela destaca que a PPP facilitou a vida dos produtores: "Em condições normais, teríamos que utilizar as próprias máquinas e equipamentos, como lâminas puxadas com trator, e fazer somente o alisamento da terra. Não teríamos a capacidade de realizar o trabalho que está sendo feito pelo maquinário de grande porte, por meio deste trabalho conjunto".

Iniciado no ano de 2013, o projeto da patrulha mecanizada já conseguiu recuperar 108 quilômetros de estradas vicinais, sendo 75 na estrada Rio de Pedras, em Barreiras, e 33 na rodovia da soja, no distrito de Roda velha, município de São Desidério.

