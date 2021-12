Parceria entre empresas traz novidades para Costa do Sauípe

A parceria entre a empresa baiana Zum Brazil e a Aviva irá trazer ao mercado novidades nos âmbitos econômicos, sociais, lazer e turismo para Costa do Sauípe. Para marcar o acontecimento, será realizado um evento apenas para convidados, na próxima quarta-feira, 24, às 19h, no Restaurante Amado.

A Zum Brazil é uma holding de empresas (GRUPO ZUM), com unidades de negócios que oferecem soluções integradas e diferenciadas para criar eventos, que surgiu há 19 anos em Salvador. A empresa baiana é detentora de vários prêmios, como o Top Of Mind, Prêmio Top Of Quality, Prêmio Caio (óscar de eventos) com diversos Jacarés de Prata, Bronze e Ouro, e Melhor Agência Promo Of Quality.

Já a Aviva Algar é administradora do Rio Quente e Costa do Sauípe, dois dos maiores destinos turísticos do Brasil. A estrutura da Aviva tem 12 hotéis e cinco pousadas, que somam mais de 2.700 apartamentos e recebe 2,2 milhões de hóspedes anualmente.

A parceria da Zum Brazil com a Costa do Sauípe já acontece há vários anos e agora, com a Aviva, fortalece o objetivo de aumentar a demanda de grandes eventos na Bahia, como congressos, seminários, feiras e outros tipos de incentivos.

“Temos orgulho de ser uma empresa baiana e acreditamos na vocação do estado para voltar a sediar os principais e maiores eventos do País”, afirma Tuca Zamaroni, diretora da Zum Brazil Eventos, que tem sedes também em Miami, nos Estados Unidos e em São Paulo.

De acordo com Heber Garrido, Diretor de Experiência Marketing e Vendas da Aviva, mais de 60 eventos foram realizados na Costa do Sauípe em 2018, já este ano a é esperado que aconteçam aproximadamente 75 eventos de diversos segmentos como convenções farmacêuticas, indústria do varejo, educacional e também congressos.

Com o novo empreendimento reestruturado, administrado pela Aviva e com capacidade para 3 mil pessoas, a Zum Brazil pretende promover ainda mais seus eventos corporativos. Ao todo, Sauípe possui 40 salas moduláveis que passam por revisão constantemente e possuem serviço de wi-fi. São 6.300 m² para receber, com expertise, convenções, seminários, jantares, casamentos, festas de confraternização e grandes shows.

