Paraquedista sofre acidente após realizar salto em Mata de São João

Um instrutor paraquedista, que não teve seu nome revelado, sofreu um acidente neste domingo, 24, após finalizar um salto duplo no Aeródromo Costa dos Coqueiros, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o major da Polícia Militar (PM-BA), Cézar Ricardo de Oliveira Fonsecao, o paraquedista estava finalizando o curso quando o acidente aconteceu. No momento do pouso, ele chegou muito rápido e chocou-se ao solo atingindo a coluna.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que o paraquedista foi socorrido pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer). Com a chegada do helicóptero, ele foi imobilizado e encaminhado para o Hospital da Bahia, em Salvador.

Ainda segundo o major da PM, as equipes que realizaram o atendimento não constataram nenhuma fratura.

