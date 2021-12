Paraquedista morre durante aterrissagem em Mata de São João

O paraquedista Cristiano Cerqueira Chiacchio morreu nesta sexta-feira, 28, na praia de Imbassaí, Mata de São João, enquanto estava filmando o pouso de outra pessoa. A polícia investiga as causas que fizeram ocorrer o acidente.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar foram acionados para o resgate, porém o paraquedista morreu no local.

O velório ocorrerá na tarde deste sábado, 29, no cemitério do Bosque da Paz, em Salvador.

