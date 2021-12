Paranaenses alegam ter sido roubadas e agredidas

Duas mulheres de Londrina, Paraná, estavam dormindo há seis dias na área externa do ambulatório do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (a 185 km de Salvador), após, segundo elas, terem sido roubadas e agredidas por três homens, assim que chegaram ao município, último dia 20.



Nilcéia Serra de Oliveira, 42, e Luciana Custódia da Silva, 36, disseram que primeiro chegaram a Salvador, há 15 dias, onde foram assaltadas, perdendo cinco malas.



Com dinheiro arrecadado junto a transeuntes, elas foram para Feira de Santana e Irará. Na quinta-feira passada desembarcaram em Santo Antônio de Jesus, onde dizem ter sido agredidas por três homens na BR-101.



"Espancaram a gente e abusaram sexualmente de minha madrasta. Ainda levaram R$$ 1.400 que serviriam para alugar uma casa na cidade, onde a gente pretendia morar", contou Luciana.



Na quarta-feira, 26, as duas foram alojadas na casa de um casal, membro da Igreja Cristã no Brasil. Um vereador da cidade, Cristiano Sena, colaborou com R$ 100 e vai levar as duas até Feira de Santana, onde vão embarcar para o Paraná assim que conseguirem os R$ 745 das passagens.



Luciana alega ser portadora do vírus da Aids há 19 anos e ser bipolar. "O médico mandou que eu fosse morar em uma cidade calma e de praia. Escolhi Santo Antônio de Jesus no mapa", contou.

