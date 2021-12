Parada LGBT de Portão chega à 2ª edição neste domingo

A 2ª edição da Parada LGBT do bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), será realizada neste domingo, 18. Este ano, o evento traz o tema “O que tem CURA é o seu PRECONCEITO: Quero ser LIVRE com o que me faz FELIZ. DIGA NÃO A LGBTFOBIA”.

A banda Fora da Mídia e a cantora Gabriela Oliveira e Banda comandarão o circuito, além de DJs, grupos culturais e performances artísticas da cena LGBT. Os participantes se concentrarão no final de linha da rua Queira Deus, na localidade da Escola Municipal Pedro Paranhos, a partir das 13h, e seguirão o trajeto até o final de linha da rua Santo Antônio, no Terminal Rodoviário João Expresso.

Personalidades e apoiadores da luta de combate a LGBTfobia também devem marcar presença na 2ª parada, que celebrará as ações desenvolvidas na 4ª Semana da Diversidade e Cidadania LGBT de Portão, realizadas no mês de maio. O evento é promovido pelo Núcleo de Políticas Afirmativas LGBTs da comunidade de Portão (NUPAF).

adblock ativo