Com o tema “O respeito é a resposta, me aceite como sou”, a 16ª Parada LGBT de Feira de Santana será realizada neste domingo, 3, a partir das 8h. O evento começa com um ato público no estacionamento da prefeitura, situada na avenida Getúlio Vargas e, em seguida, o cortejo que percorre as ruas cidade.

Durante a manhã, de 8 às 12h, equipes do Centro de Testagem e Aconselhamento, Centro de Referência DST/HIV/aids e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) realizarão atendimentos à população.

O trânsito será interditado durante o evento e controlado por agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT). A manifestação está marcada para terminar por volta das 19 h.

