Parada Gay de Itinga arrasta multidão

"Homossexualidade não é doença. Doença é o seu preconceito". É com esse tema que o "Coletivo de Lésbicas, Bissexuais e Gays de Itinga (CLBG), arrastou neste domingo, 5, milhares de pessoas às ruas do bairro de Itinga. Em sua 1° edição, a Parada do Orgulho Eu Sou LGBT, contou com a participação de diversas entidades e ativistas do movimento.

"Trazer a parada gay para Itinga é uma conquista. Através da nossa alegria mostramos a comunidade que nós somos seres humanos e merecemos respeito". É com essas palavras que a Presidente do CLBG, relata a importancia do evento no bairro.

Para a transexual Thiffany Lima, 27, o evento é uma oportunidade de demostrar a luta pela socialização do grupo LGBT na sociedade. "Não devemos ser tratadas como diferentes. A minha opção sexual, não me torna passivo de direitos e deveres". A parada gay, por si só não dá conta de conscientizar as pessoas, mas sim a adoção de políticas públicas à nosso favor" ressalta.

