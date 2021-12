Parada Gay aposta em conteúdo artístico e contra a homofobia

Na 12ª edição da Parada Gay da Bahia, que será realizada em setembro, em Salvador, o conteúdo sensual, que deu o tom dos desfiles nos últimos anos, cede espaço para uma manifestação mais artística e de combate a homofobia. O objetivo de relacionar a Parada a outros sentidos é atrair cada vez mais pessoas à festa, que, no ano passado, reuniu mais de 800 mil pessoas, de acordo com o Grupo Gay da Bahia (GGB).

"Associar esse novo significado, potencializando o turismo LGBT é uma forma de sustentabilidade e de atrair patrocinadores de peso ao evento" acredita Marcelo Cerqueira, presidente do GGB, a mais antiga entidade do gênero no país, com 33 anos de funcionamento.

Além dos desfiles dos trios elétricos no centro da cidade, serão incluídas outras atividades culturais, como mostra de filmes, seminários, intervenções de artes plásticas, teatro, dança, shows e exposições. A intenção dos organizadores é que a Parada Gay passe a ser um evento cultural realizado na capital baiana.

Dessa forma, o Grupo Gay da Bahia acompanha a tendência das Paradas Gays realizadas Brasil afora, como a de São Paulo, por exemplo, que tem investido em atividades diversas para gerar fluxo turístico no evento e aumentar a participação da população.

Desde o ano passado, o GGB conta com o apoio da Secretaria de Turismo da Bahia. O órgão investiu na capacitação do receptivo turístico para prestar atendimento aos participantes da parada, de olho na importância que o evento tem para a capital. Para a Secretaria, o evento aumenta o fluxo de visitantes e o consumo na cidade, movimentando o comércio e a economia.

Neste ano, haverá novamente a capacitação de profissionais da área hoteleira, taxistas e policiais militares, com a Semana da Diversidade Cultural, que acontece em Salvador de 2 a 8 de setembro. A programação contará com seminários, música, teatro, dança, festas e apresentações de bandas musicais.

Para o desfile deste ano, a convidada para ser a madrinha é a cantora Daniela Mercury. A artista, no entanto, ainda não informou se aceitará o convite.

adblock ativo