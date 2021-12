"Papai Noel" que roubou helicóptero em SP é preso na Bahia

O homem acusado de se fantasiar de Papai Noel e roubar um helicóptero na cidade de Mairinque, em São Paulo, foi preso na manhã desta sexta-feira, 8, por volta das 6h, no município de Queimadas (a 300 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Nabiel Cordeiro da Silva, 30 anos, foi preso durante operação conjunta das polícias baiana e paulista. Além disso, na quinta-feira, 7, o suspeito de ter pilotado a aeronave também foi preso, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). O local onde ocorreu a prisão do primeiro suspeito não foi informado.



Nabiel, que estava sendo investigado pela polícia paulista, teria escolhido a cidade baiana de Queimadas porque possui parentes na região. Após a prisão, ele foi levado para a capital baiana e depois conduzido para o município paulista. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Justiça paulista decretou a prisão temporária do suspeito por cinco dias, prorrogáveis por igual período.

Ainda segundo a SSP-SP, as prisões dos envolvidos foram possíveis a partir do trabalho de investigação da polícia paulista, com cruzamento de dados e provas testemunhais.

A Polícia Civil trabalha na hipótese de aeronave ter sido levada até o Paraguai.

Foram mobilizados, na operação que prendeu Nabiel, as equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Caatinga), da Superintendência de Inteligência da SSP, além de policiais da delegacia de Mairinque.

O caso

Um homem vestido de Papai Noel roubou um helicóptero no dia 27 de novembro de 2015, no estado de São Paulo. Segundo a polícia, o criminoso contratou o serviço de táxi aéreo da empresa Vortex, no Campo de Marte, na zona norte do estado, alegando que faria uma surpresa de Natal.

Porém, durante o voo, ele rendeu o piloto e os dois seguiram em direção a um sítio na cidade de Mairinque. Lá, outro comparsa esperava por eles.



O piloto foi amarrado e deixado no local, enquanto os dois fugiram com a aeronave modelo Robinson 44, prefixo PR-DSF.



Ainda segundo a polícia, a vítima conseguiu se soltar e pediu ajuda para uma moradora da cidade, que o levou até uma base da Polícia Militar, em Itu.

Helicóptero foi roubado no dia 27 de novembro, em São Paulo (Foto: Reprodução)

Depoimento

Em depoimento, o piloto Caio Fernando Pinto disse que o bandido não quis conversar em nenhum momento e sempre manteve uma postura reservada.



Quando a aeronave estava aterrissando no sítio, o piloto percebeu que não havia crianças no local. Foi aí que o Papai Noel sacou uma arma e obrigou o piloto a completar o pouso.

No chão, outro comparsa apareceu. Fernando foi levado para dentro da casa e amarrado.

Segundo infomações dos donos do sítio alugado pela quadrilha, no dia anterior, uma mulher entrou em contato e pediu a reserva do imóvel. O contrato foi fechado em nome de um morador da Zona Norte de São Paulo.

O período de locação do sítio foi das 6h30 às 18h do dia 27 de novembro. A quadrilha pagou R$ 900 quando chegou ao local.

