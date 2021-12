Papai Noel colide em carro durante voo de paraquedas na Bahia

A chegada do Papai Noel no Juá Garden Shopping era para ser um espetáculo para os moradores da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, que foram convidados para acompanhar o momento mágico. A primeira aparição do Bom Velhinho, no entanto, acabou em um acidente neste domingo, 6.

A ideia era o Papai Noel saltar de paraquedas no estacionamento do shopping, direto para o lançamento da decoração de Natal do empreendimento. Um erro de cálculo e força dos ventos fez o paraquedista se chocar no fundo de um carro que estava estacionado no local.

O homem fantasiado não ficou ferido, mas a colisão danificou a chaparia do veículo C3, além de quebrar o vidro traseiro. O shopping disse que o acidente foi provocado por uma mudança repentina do vento e que presta auxílio ao proprietário do carro.

Acidente foi provocado por mudança do vento (Foto: Reprodução | Utamar Gonçalves)

