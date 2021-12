Papa Francisco nomeia novo bispo auxiliar para Salvador

O Papa Francisco nomeou na manhã desta quarta-feira, 29, o padre Estevam Santos Silva Filho como bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador. Atualmente, ele é o pároco de Nossa Senhora das Candeias, na Arquidiocese de Vitória da Conquista.

Aos 45 anos, o padre Estevam será ordenado na manhã do dia 30 de março, na Arquidiocese de Conquista, onde ele também exerce as funções de ecônomo e diretor do Seminário Maior Arquidiocesano.

De acordo com a secretária da Paróquia das Candeias, Ivana Matos, o clima em Vitória da Conquista foi de muitas comemorações nesta quarta. "Nós estamos muito felizes, e o telefone daqui não para. Recebemos muitas ligações dos paroquianos e de moradores de cidades onde ele já foi padre, como Poções e Bom Jesus da Serra. Apesar do choro por causa da despedida, estamos muito felizes com a notícia", revelou ela.

De acordo com a funcionária, o anúncio da nomeação será feito durante a missa realizada às 18h desta quarta.

Além dele, também foi noemado pelo Papa Francisco dom Edmilson Amador Caetano, bispo de Barretos, como bispo da Diocese de Guarulhos, que estava vaga desde 1º de setembro de 2013, com o falecimento de dom Joaquim Justino Carreira.

